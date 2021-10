Sie waren der Hauptschauplatz im Kampf gegen die Corona-Pandemie, nun wurden sie geschlossen: die Impfzentren in Hessen. Auch das Impfzentrum in Limburg, in dem die Bürger aus dem Landkreis ihre Corona-Schutzimpfung erhalten hatten, hat seine Türen dichtgemacht. Wir blicken zurück auf eine beispiellose Impfkampagne.