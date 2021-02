Die Täler der Aar und der Lahn blieben am Wochenende weitgehend von den Wetterturbulenzen verschont. Die Pegel der Lahn und der Aar stiegen zwar an, stagnierten am Sonntag lange Zeit ehe sie wieder zurückgingen.

In Diez wurde ein Höchststand von 3,87 Meter verzeichnet, die Aar am Pegel in Zollhaus erreichte 1,34 Meter. Auch der befürchtete Eisregen blieb in den Niederungen aus. Auf den Höhen bildete sich auf den Straßen streckenweise eine Eisschicht. Die Polizeiinspektion in Diez vermeldete bis zum Sonntagabend keine nennenswerten Zwischenfälle. up