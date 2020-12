Burgschwalbach

Harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Burgschwalbach am Freitagabend in der Burgblickhalle. Zahlreiche aktive und ehemalige Feuerwehrkameraden und Mitglieder sowie VG-Bürgermeister Harald Gemmer hatten sich dazu eingefunden. In seinem Jahresbericht rief der Vorsitzende des Fördervereins, Pascal Spriestersbach, zahlreiche Aktivitäten aus dem Jahr 2019 in Erinnerung: Zu den Höhepunkten gehörten unter anderem das Osterfeuer, der Grillabend, die Teilnahme am Märchenhaften Weihnachtsmarkt und die traditionelle Winterwanderung.