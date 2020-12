Rhein-Lahn

Ich muss verrückt sein, oder mutig, oder einfach neugierig? Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, mich einen Monat lang – im März – fast ausschließlich per ÖPNV durch den Rhein-Lahn-Kreis zu bewegen. Bus und Bahn lösen mein Auto als Fortbewegungsmittel ab. Dabei gönne ich mir – ähnlich wie bei Diäten empfohlen – einmal pro Woche einen „Cheat Day“: Einen Tag, an dem ich rückfällig werden darf. Auch das Mitfahren in Autos ist gestattet.