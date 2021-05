Genug Unterschriften waren da. Ein von der BI Schönborn angestrebter Bürgerentscheid zum geplanten Mobilfunkmast am Ortsrand fand dennoch nicht statt. Denn der Gemeinderat untersagte die Aktion. Ob er das durfte, damit beschäftigte sich das Verwaltungsgericht in Koblenz. Dieses informierte nun die beiden Streitparteien, dass die Klage der BI gegen den Ortsgemeinderat in allen Punkten abgewiesen wurde. Die Kosten des Verfahrens haben demnach die Kläger zu tragen.