Wie barrierefrei ist die Kreisstadt? Stadtrunde mit dem Rollstuhl durch Simmern

Hilfe anbieten, wenn Hilfe nötig ist

Viele Dinge, die für mich selbstverständlich sind, sind es für Rollstuhlfahrer oder Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, eben nicht. Das wurde mir bei unserem Spaziergang durch die Simmerner Innenstadt schon nach wenigen Metern bewusst. Da, wo wir wie selbstverständlich eine Bordsteinkante oder eine Treppe überwinden, da braucht es für einen Rollstuhlfahrer entweder – im Fall einer Bordsteinkante – die nötige Übung, oder – im Fall einer Treppe – alternative Lösungen.

Da, wo wir wie selbstverständlich das Kino aufsuchen, benötigt der Rollstuhlfahrer die Möglichkeit, sein Ziel ebenerdig zu erreichen, bleibt dort während des Films meist in seinem wenig bequemen Rollstuhl sitzen, während wir ins in den gepolsterten Sitz fallen lassen. Da, wo wir zwischendurch wie selbstverständlich einen Laden aufsuchen, ist das für den Rollstuhlfahrer nur dann möglich, wenn keine Treppe zu überwinden ist – und an der Stelle wird es bei vielen der durchaus charmanten, aber eben wenig barrierefreien Gebäude in der Simmerner Innenstadt schon schwierig.

Ein Rollstuhlfahrer ist hier auf Hilfe angewiesen, muss immer auf diese Hilfe hoffen, sie in der Regel sogar aktiv einfordern. Thomas Schönborn geht damit gut und souverän um. Das fällt sicherlich nicht jedem so leicht, vor allem auch, weil wir alle unseren Stimmungen und Launen unterlegen sind, weil es uns an manchen Tagen leichter fällt als an anderen, Menschen anzusprechen, sie im Hilfe zu bieten.

Vor diesem Hintergrund hat der Perspektivwechsel definitiv etwas bewirkt. Ich habe versucht, die Umgebung aus Sicht eines Rollstuhlfahrers wahrzunehmen und weiß, dass ich künftig deutlich aufmerksamer unterwegs sein und dass ich meine Hilfe, egal ob Rollstuhlfahrer, Rollator-Nutzer oder beim Kinderwagen, immer anbieten werde.