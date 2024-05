Plus Ober Kostenz Polarlichter faszinieren: Unten der gelbe Raps, oben der leuchtende Nachthimmel über dem Hunsrück i Unten der gelbe Raps, oben der leuchtende Nachthimmel: Die Polarlichter zaubern auch rund um Ober Kostenz beeindruckende Lichtstimmungen. Foto: Dennis Irmiter Ein heftiger Sonnensturm hat am vergangenen Wochenende für ein beeindruckendes Licht am Sternenhimmel auch über dem Hunsrück gesorgt. Fotograf Dennis Irmiter hat rund um Ober Kostenz Eindrücke der Polarlichter, wissenschaftlich Aurora Borealis genannt, eingefangen. Lesezeit: 1 Minute

Menschen in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz kamen in den Genuss des Farbenspiels am Himmel, auch in Eifel und Westerwald waren die Polarlichter mit dem bloßen Auge zu erkennen, vorausgesetzt, man konnte es bis in die späte Nacht aufhalten. Überwiegend in Magenta- und Grüntönen färbten die Lichter den Nachthimmel. Besonders abseits der ...