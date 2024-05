Plus Uhler

Christi Himmelfahrt auf dem Uhler Kopf: Schritt auf Weg zum erwachsenen Glauben

Von Dieter Junker

i Seit mehr als 20 Jahren feiern Christen an Himmelfahrt einen Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Uhler Kopf. Foto: Dieter Junker

Christi Himmelfahrt ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem erwachsenen Glauben. Dies betonte Thorsten Latzel, der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, bei einem Gottesdienst auf dem Uhler Kopf. „Es geht um das Abschiednehmen und Loslassen unseres Glaubens. Den Abschied von einem Glauben, der sich an anderen festmacht. Ein Loslassen von der Autorität anderer Personen“, so der Präses am Donnerstag in Uhler.