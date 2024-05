Plus Kastellaun/Beltheim

Weitere Windräder in VG Kastellaun möglich – Flächen für PV-Anlagen ausgeweitet

Von Werner Dupuis

i In den Gemarkungen der Verbandsgemeinde Kastellaun wie hier bei Krastel werden sich zusätzliche Windräder drehen, wenn die von den Kommunen entsprechend der neuen Regelungen formulierten Wünsche realisiert werden. Foto: Werner Dupuis

Mit einer umfangreichen Tagesordnung mussten sich die Mitglieder des Kastellauner Verbandsgemeinderates in ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode im Jugendheim in Beltheim beschäftigen. Die Fortschreibungen der allgemeinen Flächennutzungspläne und der speziellen Pläne für Freiflächenfotovoltaik und Windkraft nahmen erhebliche Zeit in Anspruch.