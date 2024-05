Plus Wüschheim Fahrsicherheitstraining für Senioren in Wüschheim: Eine Vollbremsung für mehr Sicherheit im Verkehr Von Sina Ternis i Eine Vollbremsung für mehr Sicherheit im Verkehr Foto: Sina Ternis Auf der Fahrtechnikanlage in Wüschheim findet regelmäßig Fahrsicherheitstraining für Senioren statt. Auf dem Programm steht nach einem Theorieteil jede Menge Praxis, unter anderem Fahrten über eine Gleitfläche und Vollbremsungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Lesezeit: 6 Minuten

Es herrscht eine angenehme Atmosphäre im Aufenthaltsraum von Gebäude 2 auf der Fahrtechnikanlage in Wüschheim. An diesem Vormittag haben sich hier rund 20 Senioren, also Männer und Frauen, die das 65. Lebensjahr bereits überschritten haben, eingefunden, um ihr fahrerisches Können auf die Probe zu stellen. Als Fahrsicherheitstraining für Senioren wird die ...