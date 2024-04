Plus Rhein-Hunsrück

Mehrwertsteuer wieder 19 Prozent: Rhein-Hunsrücker Gastronomen geben Erhöhung teils weiter

Von Sina Ternis , Andreas Nitsch

Sind Schnitzel, Pasta und Co. durch die Anhebung der Mehrwertsteuer zurück auf den regulären Satz von 19 Prozent auf in Restaurants verzehrte Speisen und Getränke auch für den Gast teurer geworden? Wie wirkt sich die zum 1. Januar dieses Jahres eingetretene Veränderung auf das Verhalten der Gäste im Rhein-Hunsrück-Kreis aus? Und geben die Gastronomen die Erhöhung eins zu eins an ihre Kunden weiter? Wir haben in Betrieben nachgefragt.