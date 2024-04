Plus Bad Kreuznach

Kiffen erlaubt – und doch an vielen Stellen in der Stadt Bad Kreuznach verboten

i Die „Bubatzkarte“ für Bad Kreuznach: Die rot markierten Gebiete zeigen die Stellen, an denen das Kiffen wegen der geltenden Abstandszonen tabu ist. Die Karte lässt sich auch herunterladen. Foto: bubatzkarte.de/Openstreet/Map

Kiffen erlaubt heißt es seit Anfang des Monats – jedenfalls in Maßen und unter bestimmten Voraussetzungen. Denn gleichzeitig gibt es auch viele Verbote und Zonen, in denen Kiffen eben nicht erlaubt ist. Wie sich das Gesetz in der Praxis umsetzen lässt, damit müssen sich jetzt die Kommunen den Kopf zerbrechen.