Eine Gemeinde investiert in die Wohnqualität: Bauprojekte in den Ortsteilen von Hochstetten-Dhaun Kaum wurde das Kindergartenprojekt in Hochstetten-Dhaun für mehr als 1 Million Euro abgeschlossen, beginnt in direkter Nachbarschaft der Bau des Mehrgenerationenplatzes. Während in anderen Gemeinden mit Mühe ein Projekt geplant und nach endloser Wartezeit vielleicht irgendwann umgesetzt wird, gibt es in Hochstetten-Dhaun in jedem der fünf Ortsteile ein Projekt.

In Dhaun geht der Umbau des Schloss Gartens und der neuen größeren Eventbühne voran. Zwischen Karlshof und St. Johannisberg kommen täglich Solarmodule an den ersten Solarpark in der Verbandgemeinde Kirner Land hinzu. In Hochstädten steht die Friedhofsumgestaltung in den Startlöchern, und der Bau der neuen Sportplatzbrücke hat ebenfalls begonnen. In Hochstetten ...