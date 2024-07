Plus Bad Kreuznach Mit Kunst die Schmierfinken in Bad Kreuznach abschrecken: Walter Brusius übermalt Graffitis Von Harald Gebhardt i Der Bad Kreuznacher Künstler Walter Brusius übermalt und bemalt aktuell großflächig die Wand des Modehauses Bärtels in der Prinzengasse. Die Inhaber hoffen, dass dann die ständigen Schmierereien aufhören, die für viele Immobilienbesitzer seit Jahren ein großes Ärgernis sind. Fotos: Harald Gebhardt Foto: Gebhardt Der Bad Kreuznacher Künstler Walter Brusius übermalt und bemalt aktuell großflächig die Wand des Modehauses Bärtels in der Prinzengasse. Die Inhaber hoffen, dass dann die ständigen Schmierereien aufhören, die für viele Immobilienbesitzer seit Jahren ein großes Ärgernis sind. Lesezeit: 3 Minuten

Mit Kunst gegen Schmierereien und Graffiti: Zumindest in der Gasse zum Neuruppiner Platz funktioniert das. Dort hat Walter Brusius eine Hauswand mit seiner Malerei verschönert. Am Neuruppiner Platz selbst ist der Künstler Rafael Gutierrez-Stienert tätig gewesen und hat das Trafohäuschen an der Ecke zum Platz hin mit Motiven der Bad ...