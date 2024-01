Plus Hochstätten Kappensitzung in Hochstätten: Märchenhaft gute Dorffastnacht mit bunt kostümiertem Publikum Sitzungspräsident Thomas Dubrovsky hört auf, leite zum Abschied aber noch eine spektakuläre Fastnachtsfeier mit Musik, Tanz und Seitenhieben. Von Josef Nürnberg

In Hochstätten werden Märchen wahr: Zumindest galt das für den Samstagabend, an dem die Hochstätter Schörlcher unter dem Motto „Fastnachtssitzung 1000 und 1 Nacht“ zur Kappensitzung eingeladen hatten. Was die Schörlcher dann unter Sitzungspräsident Thomas Dubrovsky präsentierten, war eine richtig gute Dorffastnacht. Das Schöne an der Hochstätter Saalfastnacht war auch in ...