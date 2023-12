Da wohnen, wo das Leben auch lebenswert bleibt, sollen die Bewohner eines Seniorenheims, das im Bereich „Am Hahn“ in Stromberg entstehen soll. Angebunden an den Verkehrskreisel am Rother Weg gegenüber der städtischen Kinderkrippe will der Hargesheimer Arzt Peter Dilly sein Projekt „Barrierefreies Wohnen in Stromberg“ möglichst zeitnah realisieren. Nun stellte er es im Stadtrat vor.