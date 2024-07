Unfall in Monzingen: Lastwagen reißt Schranke am Bahnübergang ab

Ein Lastwagen hat eine Schranke am Bahnübergang in Monzingen abgerissen. Weil die Ampelanlage danach Dauerrot zeigte, musste die Polizei eineinhalb Stunden lang den Verkehr regeln.

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr hat ein Lastwagen eine Halbschranke am Monzinger Bahnübergang abgerissen. Der Fahrer des polnischen Lkw war vom Industriegebiet kommend auf der Straße „Zum Kaisergarten“ in Richtung Bundesstraße 41 unterwegs. Er musste nach Angaben der Polizei auf dem Bahnübergang warten, da sich vor ihm der Verkehr staute. Als er weiterfuhr, stieß er dann mit seinem Anhänger gegen die sich zwischenzeitlich herabsenkende Halbschranke und riss sie vollends ab.

Wegen der Bergung der Schranke mussten die Züge den Bereich in langsamer Fahrt passieren. Die Ampelanlage auf der B 41 fiel aufgrund des Schadens aus. Sie zeigte dauerhaft rot und es kam zum Stau. 90 Minuten lang musste daher die Polizei den Verkehr regeln, wie sie mitteilte.