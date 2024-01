Eine vierstündige Fassenacht mit sehr viel Pfiff und reichlich Kokolores erlebten 450 Senioren der Verbandsgemeinde Rüdesheim in der Bockenauer-Schweiz-Halle unter dem närrischen Zepter von Sitzungspräsident Jürgen Klotz. „Der Narrenhimmel funkelt blau, zum 6. Mal in Bockenau“, so Klotz, der dazu einlud, gemeinsam Party zu feiern. „Entzug von Fröhlichkeit macht krank/drum ist heut Seniorenfastnacht, Gott sei Dank.“