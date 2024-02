In die Zeit der alten Ägypter und Römer tauchten die Narren der Stromberger Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) ein, die es auf ihrer Kappensitzung in der Deutsche Michel-Halle wieder richtig krachen ließen. Als Kleopatra hielt Sitzungspräsidentin Alexandra Klein das närrische Zepter in der Hand und servierte karnevalistische Glanzlichter am laufenden Band.