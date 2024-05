Zu viele Fragen, um vor der Wahl zu entscheiden: Ausschuss befasst sich mit Kommunale Netze Hunsrück

2021 starteten die Arbeiten für die neue Wasserversorgung der US-Streitkräfte in Baumholder. Auf sechs Kilometern Länge haben die VG_Werke Baumholder eine neue Leitung von Idar-Oberstein bis zur Druckerhöhungsstation bei Reichenbach geführt, um die US-Liegenschaften in Baumholder an das öffentliche Netz des Wasserzweckverbands im Kreis Birkenfeld anzuschließen. Die Inbetriebnahme war im Frühjahr 2023. Foto: Reiner Drumm (Archiv)