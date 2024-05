Plus Heimbach

In Heimbach messen sich zwei Schulkameraden: Amtsinhaber misst sich mit CDU-Kandidat

i Patric Kloos fordert für die CDU den Amtsinhaber heraus. Foto: CDU

Mit Patric Kloos und Jürgen Saar stehen in der zweitgrößten Gemeinde der Verbandsgemeinde Baumholder am Wahlsonntag, 9. Juni, zwei Kandidaten als Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters zur Wahl. Für Amtsinhaber Jürgen Saar wäre es die zweite komplette Legislaturperiode, nachdem er 2018 erstmals zum Ortschef gewählt wurde. Kloos tritt für die CDU erstmals in seiner Heimatgemeinde an.