Plus Hottenbach

Für KaFF hat eine neue Ära begonnen: Charityveranstaltung der Hunsrück-Heizer

Von Kurt Knaudt

i Zu den Hunsrück-Heizern gehören (von links) Hermann Fischer, Stefan Kuhn, Johannes Kuhn, Ingo Schneider, Heinz Risch, Jörg Zinnert, Berni Fronert, Frank Haag und Hund Lotte. Auf dem Foto fehlen Jürgen Engers, Christoph Klanderhoff und Tobias Petsch, der alle nötigen Ersatzteile besorgt.

Foto: HOSSER/Hosser

Für den legendären Saal Dahlheimer und den dort ansässigen, weithin bekannten Verein KaFF (Kultur auf Feld und Flur) hat eine neue Ära begonnen. Bevor am Donnerstag, 30. Mai, ab 11 Uhr wieder der beliebte Fronleichnam-Frühschoppen ansteht, lädt der neue Eigentümer Johannes Kuhn aus Langweiler mit seiner Motorradgruppe Hunsrück-Heizer am Samstag, 25. Mai, ab 16 Uhr zu einer Charityveranstaltung zugunsten des Christlichen Hospizvereins Morbach ein, bei der abends die Band Power of 60s mit Mitgliedern der legendären Rocky Hubbi spielt.