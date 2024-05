Plus Idar-Oberstein Stadtratswahl in Idar-Oberstein: Das NZ-Wahl-Café im Stream i Welche Themen bewegen Idar-Oberstein und wie wollen die zur Kommunalwahl antretenden Parteien diese Probleme angehen? Foto: Hosser/Archiv Die NZ lädt am Donnerstag dem 23. Mai die Spitzenkandidaten der Stadtratswahl in Idar-Oberstein zum Wahlcafé ein. Hier können Sie im Stream dabei sein. Lesezeit: 1 Minute

Idar-Oberstein wählt bei der Kommunalwahl am 9. Juni einen neuen Stadtrat. Doch welche Partei setzt welche Prioritäten? Wer kann seine Schwerpunkte am besten erklären und mit seiner Zukunftsvision für die Stadt die Idar-Obersteiner überzeugen? Wie gehen wir mit den Leerständen um? Sind unsere Schulen in der Stadt gut ausgestattet? Wie ...