Plus Kempfeld

Wildfreigehege an der Wildenburg: Wildkatze soll im Lauf des Jahres einziehen

Von Kurt Knaudt

i Gut besucht war das Waldfreigehege am Maifeiertag anlässlich der Wiedereröffnung. Besonders für die kleinen Gäste war einiges geboten – wer Tiere liebt, kam dabei voll auf seine Kosten. Foto: Reiner Drumm

Neben Wölfen kann bald auch die Wildkatze im Wildfreigehege bewundert werden. So könnte die Wildenburg als drittes Nationalparktor neben dem Hunsrückhaus am Erbeskopf und dem Keltenpark in Otzenhausen eine gleichberechtigte Attraktion werden.