Faszinierende Schätze der Erde hautnah erleben: Mineralien-Welt öffnet in zwei Wochen ihre Pforten

Anzeige

„Von farbenfrohen Mineralien über Muscheln und erdgeschichtlich spannende Fossilien bis hin zu geschliffenen Edelsteinen, Perlen und individuell gefertigtem Schmuck finden die Besucher der Messe alles, was das Sammlerherz begehrt“, schreiben die Veranstalter.

Neben Ausstellern aus Deutschland sorgen Händler aus Afghanistan, Belgien, Indien, Litauen, Madagaskar, Marokko, den Niederlanden, Pakistan, Polen, Sri Lanka und der Ukraine für internationales Flair. Die Messe beginnt an beiden Tagen um 10 Uhr und endet am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse für 6 Euro, ermäßigt für 4,50 Euro.

Am Samstag um 14 Uhr wird es eine kleine Eröffnung inklusive Sektempfang mit Landrat Miroslaw Kowalski und Hans-Jörg Ruschke, dem Vorsitzenden der Heimatfreunde Oberstein, geben. Am Sonntag ist die Deutsche Edelsteinkönigin Cécile Elligsen zu Gast. An beiden Tagen findet ein Rahmenprogramm statt, unter anderem mit einer Buchvorstellung von Martin Steinbach, der sein neues Werk „Star Gems – A Fascinating World“ vorstellen wird. Im Foyer sorgt dann das Team des Deutschen Edelsteinmuseums mit dem Angebot „Basteln mit Edelsteinen“ dafür, dass auch die jungen Besucher der Mineralien-Welt ihren Spaß haben, das Team der Touristinformation Edelsteinland gibt Tipps und Einblicke in die touristischen Highlights in der Region.

In der großen Halle 1 können die Besucher dem Edelsteingraveur Gerhard Pauly bei seiner Arbeit über die Schulter schauen, während Jörg Schlyia mit dem Knacken von Geoden für großes Erstaunen sorgen möchte.

Zusätzlich wird für die Kinder eine Hüpfburg aufgebaut. Ein leckeres regionales Catering bietet das Team der „Offenen Flamme – Thomas Kreis“ an, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. red