Plus Idar-Oberstein

Oberligataugliche Schilder wie Trikots: CDU wünscht Einheitlichkeit in Idar-Oberstein

i Wolfgang Röske (CDU) wünscht sich einheitliche Schilder mit dem Zusatz „Nationalparkstadt“: Ein Beispiel für den Stadtteil Idar hatte er zur Ratssitzung gleich mitgebracht. Foto: Vera Müller

So ist das kurz vor einer Kommunalwahl: Einige Punkte müssen noch schnell abgehandelt werden, und so gab es bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates ein Sammelsurium an Themen, zu denen der Diskussionsbedarf eher gering war.