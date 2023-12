SPD-Kritik nach Greensill-Affäre: Baumholderer VG-Rat ist kein Abnickverein

Plus Diez Rhein-Lahn-Zeitung

Haftung von Mitarbeitern? Sondersitzung des Diezer VG-Rats wegen Greensill

Es tut sich was in Sachen Greensill: Bürgermeister Michael Schnatz kündigt an, dass es in einer für Donnerstag, 2. Februar, angesetzten Sondersitzung des Verbandsgemeinderates den Gremienmitgliedern unter anderem die finale Rechtsexpertise zur Haftung von VG-Mitarbeitern vorgelegt wird.