Plus Hettenrodt

Hunsrück-Rap auf dem Hexenrock: Wie Maddes & Maddes mit einem Song über eine Hose Bekanntheit erlangte

Von Niels Heudtlaß

i Dennis Schygula alias Maddes & Maddes träumt davon, sich eine goldene Schallplatte in sein Tonstudio zu hängen. Mit dem Song Latzbuxx erreichte er bereits rund 900.000 Hörer auf Spotify. Foto: Niels Heudtlaß

Am 30. April wird der Rapper Maddes & Maddes auf dem Hexenrock in Hettenrodt auftreten. Sein Markenzeichen: Songs rund um das Thema Dorfleben, gerappt in Hunsrücker Platt. Doch eigentlich war das Projekt zuerst nur als Witz entstanden.