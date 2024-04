Plus Idar-Oberstein

Wohnen und Leben am Idarer Markt: Es geht voran

i Die Arbeiten an der früheren Marktschule gehen voran: Im August, spätestens im September, soll die Eröffnung gefeiert werden. Einige Appartments bieten schöne Ausblicke. Fotos: Christian Grimm, Hosser Foto: Hosser

Beim Richtfest im Januar wurde Vorfreude geschürt, und das Interesse war groß: Viele neugierige Gäste begrüßte Projekt-Initiator Christian Grimm vor gut drei Monaten zum Richtfest an der früheren Marktschule, die demnächst „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ in Form von Seniorenwohnen und Pflege wie auch einer Kita mit 75 Plätzen (30 werden von städtischer Seite gebucht) unter Regie der Vekio (Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen) beherbergen soll. Die Kita wird von 6 bis 21 Uhr geöffnet sein.