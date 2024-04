Plus Baumholder

Premiere des Genussmarkts in Baumholder ist geglückt: Aussteller und Besucher sehr zufrieden

Von Benjamin Werle

i Premiere des Genussmarkts ist geglückt Foto: Benjamin Werle

Gaumenfreuden und familiäre Atmosphäre: Die Premiere des Genussmarkts in Baumholder auf der mittleren Parkstufe am Marktplatz punktete bei Besuchern und Ausstellern. Am Nachmittag herrschte Hochbetrieb zwischen den Ständen und im offenen Pavillon, wo herzhaft geschlemmt und geplauscht wurde.