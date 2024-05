Plus Herrstein Nach acht Jahren Bau: Oberstufenneubau der IGS in Herrstein wird eingeweiht Von Niels Heudtlaß i Dennis (16, von links), Jan (17), Anna-Sophie (17) und Jonathan (17), allesamt Schüler des Chemie-Leistungskurses der IGS Herrstein-Rhaunen, freuen sich sichtlich über die moderne Ausstattung ihres Chemieraums im neuen Oberstufengebäude in Herrstein. Foto: Niels Heudtlaß Acht Jahre nach dem Baubeginn können die Schüler sich über Räume nach modernsten Standards freuen. Dabei stechen besonders die naturwissenschaftlichen Räume hervor. Lesezeit: 3 Minuten

Das in grün gestaltete Gebäude mit seinen vielen Fenstern, in der die Oberstufenschüler der IGS Herrstein-Rhaunen in Zukunft auf das Abitur vorbereitet werden, strahlt in der Sonne. Acht Jahre dauerten die Bauarbeiten an dem Oberstufengebäude am Standort Herrstein an, rund 11 Millionen Euro haben sie der Kreisverwaltung zufolge gekostet. Am ...