Modellsportclub feiert 40. Geburtstag: Flugtage an Pfingsten in Nohen

Von Karl-Heinz Dahmer

i Bei den Modellflugtagen herrschte in der Vergangenheit immer viel Betrieb – wie hier am 30. Mai 2009 anlässlich des 35. Geburtstags des Modellsportclubs. In diesem Jahr wird die große „50“ gefeiert. Fotos: Wolfgang Ballof (Archiv) Foto: Wolfgang Ballof

Die Wiesen auf dem Vereinsgelände des Modellsportclubs Condor werden in den nächsten Tagen gemäht; wo am kommenden Wochenende die Parkplätze für Besucher und Piloten ausgewiesen sein werden, kann man am Verlauf der Zäune neben der Straße ahnen; am Vereinsheim stehen schon einige Wohnwagen. Piloten der Modellflugzeuge, die sie an Pfingsten in den Himmel steigen lassen, haben sie dort abgestellt.