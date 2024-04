Plus Idar-Oberstein

Ein Theaterabend, an dem alles passte: Musical AG des Heinzenwies-Gymnasiums lädt ein

Von Francesca Schmidt

i Eine fantastische Inszenierung erlebten die Zuschauer: Die Heinzenwiesler beeindruckten mit einer tollen Leistung. Foto: Francesca Schmidt

Punkt 20 Uhr gingen auf der Heinzenwies-Bühne die Lichter an und in der Skip Row, in einer Vorstadt, „wo man Katzen grillt“, die Lichter aus. Die Musical-AG unter Leitung von Anne Kröninger und Nadine Agné-Riedel präsentierte ihr neuestes Stück: „Der kleine Horrorladen“, eine überaus unterhaltsame und kurzweilige, aber zugleich auch tiefgründige Parabel auf die menschliche Korrumpierbarkeit.