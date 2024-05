Plus Dienstweiler

Ein Domizil für Bogenschützen aus aller Welt

i Bei der Eröffnung des neuen Bogensportzentrums waren die Landräte Miroslav Kowalski (von links) und Udo Recktenwald (St. Wendel),sowie David Kossmann, Madeleine Kossmann und Peter Böhnel dabei. Foto: Peter Böhnel

In Dienstweiler ist das Bogensportzentrum Eborn am Wochenende offiziell eröffnet worden. Nachdem dort im Steinbruchgelände der Basalt AG bereits im vergangenen Jahr ein Bogenparcours eingeweiht wurde, kamen nun zwei weitere Bahnen hinzu. „Damit hat Dienstweiler nun die größte Bogensportanlage für 3D- und Feldbogenschützen in Deutschland“, sagt David Kossmann. Mit seiner Firma DK Bow-Factory tritt er als Investor, Planer und Betreiber der Anlage auf.