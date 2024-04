Plus Baumholder Duell um den Chefsessel in der VG Baumholder: Sechs Parteien wollen in den VG-Rat Von Sascha Saueressig i Kommunalwahl 2024: Bernd Alsfasser Foto: bw/Benjamin Werle In der Verbandsgemeinde Baumholder fokussiert sich das Interesse auf die Neuwahl des Amtes des VG-Bürgermeisters: Neben Amtsinhaber Bernd Alsfasser, der für die Freien Wähler in der VG Baumholder antritt, bewirbt sich der Erste Beigeordnete der Stadt Baumholder, Christian Flohr, für die Sozialdemokraten, um den Posten. Lesezeit: 2 Minuten

Christian Flohr ist nicht nur kommunalpolitisch in Stadt- und VG-Rat aktiv, er ist auch Büroleiter des Landrats bei der Kreisverwaltung in Kusel. Beide Kandidaten wollen bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, auf den Chefsessel des Rathauses am Weiherdamm. Doch auch im Baumholderer Verbandsgemeinderat werden die Karten neu gemischt. Erneut bewerben ...