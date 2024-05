Plus Rückweiler/Hahnweiler

Zwei, die beide zum dritten Mal antreten: Ortsbürgermeister in Rückweiler und Hahnweiler stellen sich zur Wahl

Von Benjamin Werle

i Lutz Altekrüger stellt sich den Bürgern wieder zur Wahl. Foto: Benjamin Werle

In den Heidegemeinden soll auf Kontinuität gesetzt werden. In Rückweiler hat sich Lutz Altekrüger nach einer Bedenkzeit doch entschieden, noch eine Amtperiode dranzuhängen. Dies gilt auch für seinen Kollegen im benachbarten Hahnweiler, Heiko Bier. Bier strebt eine dritte Amtszeit an.