Fischsterben in der VG Birkenfeld: Tote Forellen im Schwollbach und im Hambach gefunden

i Neben den Wasserproben lässt die Kreisverwaltung auch Fischkadaver untersuchen. Foto: Kreisverwaltung Birkenfeld/Michael Hennchen

Ein Fischsterben wurde am Donnerstag im Schwollbach registriert. Davon sind Forellen betroffen – und zwar sowohl im Schwollbachtal zwischen der Vereinigung mit dem Hambach in Niederbrombach und der Mündung in die Nahe in Kronweiler als auch im Hambach zwischen Oberhambach und Heupweiler bachabwärts, wie die Kreisverwaltung mitteilt.