Plus Birkenfeld/Gimbweiler Meilensteinprojekte auf den Weg gebracht: Zehn Jahre Nahwärmeversorgung Birkenfeld Von Axel Munsteiner i Projekt mit überregionaler Strahlkraft: In Gimbweiler steht oberhalb der Waldstraße ein Gebäude (im Vordergrund), von dem aus das komplette Dorf Wärme aus erneuerbaren Energien erhält. Foto: Axel Munsteiner Für Bürgermeister Bernhard Alscher ist dieses kleine Jubiläum Anlass für die Aussage, „dass ich für die Verbandsgemeinde froh und stolz bin, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben, um einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung unserer Klimaschutzziele zu erreichen.“ Vor zehn Jahren wurde die Nahwärmeversorgung Birkenfeld (NVB) GmbH gegründet, die in dieser Zeit drei Meilensteinprojekte umgesetzt hat. Dabei hat vor allem das in Gimbweiler Leuchtturmcharakter. Lesezeit: 3 Minuten

Die Ortsgemeinde mit ihrem 2020 in Betrieb genommenen Nahwärmenetz fürs ganze Dorf ist mit 1 Prozent an der GmbH beteiligt. Mehrheitsgesellschafter ist die Verbandsgemeinde (VG) mit 79 Prozent. Die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH (EDG) mit Sitz in Nieder-Olm hält 20 Prozent. Sie übernimmt für alle Anlagen der NVB die technisch-kaufmännische Betriebsführung ...