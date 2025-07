Auch die zweite Sommernacht der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG), anlässlich des 75-jährigen Bestehens kam wieder sehr gut an: In der Spitze – so schätzten die Verantwortlichen – waren an die 650 Gäste auf der Liegewiese am Stadtweiher, um mitzufeiern. „Wir sind sehr zufrieden und die Rückmeldungen bislang sind durchweg positiv“, berichtet Yannick Simon, einer der Sitzungspräsidenten der BKG.

Los ging es ab 19.11 Uhr mit einem Flashmob auf der Wiese, den die Garden der BKG gemeinsam initiierten. So herrschte schon gleich ausgelassene Stimmung. Dan kamen dann die Vorführungen der Jüngsten, der Zappelinos und Minigarde, sehr passend, denn sie boten tolle tänzerische Einlagen. Auch die Westrichsänger zeigten sich von ihrer besten Seite und boten neben aktuellen Liedern aus der Session wie „Wackelkontakt“ auch ein Medley aus erfolgreichen Stücken der jüngeren Vergangenheit. Dazu gehörte auch der Klassiker „Strulle in de Brunne“.

i Auf das Sommerfest: Akteure und Freunde der BKG Baumholder genossen die Stimmung auf der Wiese am Weiher. Benjamin Werle

Dazwischen erfolgten natürlich auch einige Grußworte. Neben dem Prinzenpaar sprachen Landrat Miroslaw Kowalski und Stadtbürgermeister Günther Jung – doch dann sollte das Feiern im Mittelpunkt stehen. Unterstützt von zahlreichen Helfern des VfR, der Feuerwehr und Angler sowie eines bewährten Caterers gab es Getränke und kulinarische Spezialitäten bis zum Abwinken. Und dazu sorgte dann die saarländische Gruppe MEP-live für Stimmung. Die erfahrenen Musiker Peter Weigerding, Mario Scheufler und Michael Schmitt und Sängerin Annika Schmidt boten eine gute Mischung aus Akkustik-Rock und Pop und animierten die Zuschauer vor der Bühne richtig mitzugehen.

Im Laufe des Abends wurde es zwischen Bühne und Ständen proppenvoll. „Unser Konzept ist wieder voll aufgegangen. Wir haben viel Positives gehört“, sagte Simon. Imbiss, Weinstand, Cocktailbar, Bierstand fanden guten Zuspruch, während die BKG-Mitglieder sich dank der Unterstützung aufs Feiern konzentrieren durften. Die sei erneut Sommernacht super angenommen worden. „Und als mit Einbruch der Dunkelheit dann die Illumination der Bäume und Sträucher hinzukam, wurde die Atmosphäre noch mal eine Stufe besser“, betonte der BKG-Vertreter. Und es war auch nach Ende des Bandauftritts noch lange nicht Schluss: „Wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert“, erläuterte Simon.

i Die saarländische Gruppe MEP-live mit Sängerin Annika Schmidt sorgte für gute Stimmung. Benjamin Werle

Doch auch nach der gelungenen Party war für die BKG-Mitglieder keine Pause, denn morgens um 8 Uhr trafen sich die Helfer dann zum Abbau. „Wie schon beim Aufbau waren viele da und packten mit an“, schilderte Simon. So waren Bühne, Stände und auch Beleuchtung in nicht ganz vier Stunden wieder abgebaut, und verstaut, damit die DLRG, die ebenfalls beim Gelingen der Sommernacht unterstützte, wieder pünktlich in den Mittagsstunden den Badebetrieb aufnehmen konnte. „Wir sind sehr dankbar, die Liegewiese als Location nutzen zu können“, erklärte Simon. Und die zweite Sommernacht der BKG soll ach nicht die Letzte gewesen sein. „Wir werden sicherlich erneut eine Sommernacht planen, aber nicht nächstes Jahr“, schilderte er. Die Liegewiese sei ein toller Veranstaltungsort, den die BKG in unregelmäßigen Abständen gern wieder nutzen wolle.

Für die Baumholderer Karnevalisten steht im Jubiläumsjahr als nächster Termin der Vereinsausflug am 13. September zum Bad Dürkheimer Wurstmarkt an, bevor die Vorbereitungen auf die neue Session am 11.11. im Fokus stehen. Zuvor werden die Mitglieder aber auch beim Altstadtfest am vierten Augustwochenende wieder in bewährter Weise im Hof Giszas ihren Weinausschank betreiben.