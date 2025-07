Ein Streckenrekord, zwei erfolgreiche Premierengäste und ein „Wiederholungstäter“: Der Monzinger Wingertslauf hatte einiges zu bieten. Die Bestmarke ging auf das Konto von Anne Eifler, die nach 32:47 Minuten ins Ziel lief und damit den Streckenrekord über 7,5 Kilometer, den sie erst im Vorjahr aufgestellt hatte, um 17 Sekunden verbesserte.

„Ich hatte nicht erwartet, dass ich es schaffe, weil ich mich gar nicht so fit gefühlt habe“, erzählte Anne Eifler und strahlte. Wie schnell die Triathletin des Triathlon-Teams Rhein-Nahe unterwegs war, zeigte sich auch an ihrer Platzierung im Gesamtfeld. Sie überquerte die Ziellinie als Vierte und mit einem deutlichen Vorsprung auf die folgenden Läuferinnen. Hanna Emrich vom SC Kirn-Sulzbach (38:12) kam auf den Silberrang, drittschnellste Frau war Ramona Klein vom ASV Seesbach (41:20). Anne Eiflers Rekordzeit wurde mit einem Pizza-Gutschein belohnt, der für jeden Streckenrekord ausgelobt ist, bei der elften Auflage des Wingertslaufs aber nur ein Mal gelöst wurde.

Cheerleaderinnen spornen Läufer an

Der Sieger der Kurzdistanz war ebenfalls schnell unterwegs, kam mit seinen 29:20 Minuten aber nicht an die Bestzeit von André Weber aus dem Jahr 2019 heran. Dennoch sorgte Tim Schäffling für Aufsehen. Mit gerade einmal 16 Jahren ließ der Meisenheimer die Konkurrenz alt aussehen, spurtete munter vorneweg und mit einem satten Vorsprung von mehr als zweieinhalb Minuten auf den zweitplatzierten Lukas Schneider ins Ziel, wo er von den Cheerleaderinnen des TuS Monzingen gebührend empfangen wurde. Rang drei ging an Johannes Nauth vom TV Alzey. Schäffling war zum ersten Mal in Monzingen am Start gewesen und freute sich mächtig über seinen Sieg. „Ich versuche, jeden Tag zu laufen und mich stetig zu verbessern“, erzählte der 16-Jährige, der schon einige Halbmarathons und Zehn-Kilometer-Läufe gemeistert hat. Sein Fazit zum Wingertslauf? „Auf den ersten drei Kilometern sehr anstrengend. Danach ging es. Vom Anstieg her war das mein bisher schwierigster Lauf“, sagte Schäffling und lobte die gute Ausschilderung.

Dabei hatten die Organisatoren um Andreas Kämper und Peter Herrmann bei der Kontrollrunde wenige Stunden vor dem Start feststellen müssen, dass Markierungen mal wieder manipuliert worden waren. Ein Pfeil an einer Bank war übermalt, und an der Spitzkehre bei Weiler wiesen die Pfeile in die falsche Richtung. Probleme, die immer wieder vorkommen und den Machern zusätzliche Arbeit bescheren. Zufrieden waren die Monzinger mit der Beteiligung. „Wir hatten 109 Voranmeldungen, das ist ordentlich“, sagte Kämper und ergänzte: „Genau 100 Läufer sind gestartet. Damit haben wir unser oberstes Ziel erreicht.“

Drei SGM-Fußballer laufen in die Top Ten

Einen Anteil an der guten Resonanz hatten die Fußballer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die 22 Sportler ins Rennen schickten. „Das war schon immer mal ein Thema bei uns gewesen. Jetzt haben wir es umgesetzt“, berichtete Keven Lang-Lajendäcker, der Spielertrainer der SGM. Seine Mannen hatten die ganze Woche über fleißig trainiert, der Lauf war die fünfte Einheit und der Abschluss der intensiven Tage. Und auch wenn nicht allen die anspruchsvolle Strecke mit ihren 145 Höhenmetern schmeckte, konnten etliche Kicker gut mithalten. Drei von ihnen liefen sogar in die Top Ten.

Noch intensiver ist die Langdistanz über 15,5 Kilometer, bei der es 330 Höhenmeter zu bewältigen galt und die als besondere Herausforderung mit einer Single-Trail-Passage aufwartete. Den Kurs meisterte Benjamin Oertel vom ProGesundheit Running Team aus Bad Kreuznach am schnellsten. 1:07:58 Stunden wurden für den Sieger gestoppt, der noch genug Power hatte, um den Zuschauern einen Schlussspurt zu bieten. „Der Lauf ist spitze, einfach schön. Aber er ist leider nicht für alle was“, sagte Oertel, der im Jahr 2019 schon einmal gewonnen hatte. Er bedauerte, dass nicht mehr Topläufer am Start gewesen waren. So musste er selbst das Tempo machen. „Gerade in der zweiten Runde ist es schwer, die Pace zu halten. Da muss man gegen die Uhr laufen“, erklärte der Sieger. Er hatte seinen Freunden Marc und Luis, die am Tag des Laufs Geburtstag hatten, versprochen, für sie den Sieg zu holen – und er hielt Wort. Fast zehn Minuten betrug sein Vorsprung auf Marco Singer vom TV Alzey und Thomas Nowak, die die Ränge zwei und drei belegten.

„Der Lauf ist sehr schön, natürlich auch anstrengend. Aber es hat Spaß gemacht.“

Aneta Swiderek

Premierensieg Nummer zwei ging auf das Konto von Aneta Swiderek. Die Läuferin aus Fischbach konnte es kaum fassen, dass sie die schnellste Frau gewesen war, und freute sich sichtlich. „Der Lauf ist sehr schön, natürlich auch anstrengend. Aber es hat Spaß gemacht“, sagte die gebürtige Polin und ergänzte: „Es hat mir sehr gut gefallen, die Atmosphäre war super.“ Mit ihrer Zeit von 1:24:58 Stunden reihte sie sich als Neunte in die Top Ten ein. Auf den Plätzen elf bis 13 folgten die nächsten Läuferinnen, die dicht beieinanderlagen. Innerhalb von 67 Sekunden erreichten Jutta Streit (Lauffreunde Naheland), die Bad Sobernheimerin Marieke Martens und Iris Walter vom TV Meisenheim das Ziel.