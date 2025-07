1965 trat Reimund Conrad in den VfR Baumholder ein. Und seitdem war er nicht nur als Fußballer lange Jahre prägendes Mitglied auf den Sportplätzen. Er engagierte sich im Vorstand und in der Fördergemeinschaft und packt an, wenn er gebraucht wird.

In der Jahreshauptversammlung des VfR Baumholder haben die Mitglieder den langjährigen Fußballer und Ehrenspielführer des VfR, Reimund Conrad, einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. VfR-Geschäftsführer Dieter Bergisch und der scheidende Vorstand für Rasensport, Pascal Pick, überreichten Conrad die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied und dankten ihm für sein jahrzehntelanges Engagement für den VfR.

„Reimund Conrad ist seit 61 Jahren Mitglied beim VfR und über die Grenzen der Region hinaus bekannt“, erklärt der VfR-Geschäftsführer. In dieser Zeit hat und setzt er sich in den verschiedensten Tätigkeiten ehrenamtlich für den VfR ein. „Er war unter anderem Abteilungsleiter Fußball sowie als Beisitzer und als Festausschussmitglied viele Jahre im Vorstand“, schilderte Bergisch.

Darüber hinaus war er mehr als zwölf Jahre Vorsitzender der Fördergemeinschaft Fußball. Er ist weiterhin aktiver Schiedsrichter und engagiert sich im Wirtschaftsdienst des VfR an den Heimspieltagen. „Darüber hinaus war er bei nahezu allen Baumaßnahmen des Vereins aktiv beteiligt. Bereits ,Auf der Grub’ war er an Arbeiten am Flutlicht, am Bau der Grillhütte und an den Umbauarbeiten an den Umkleidekabinen und dem Vereinsheim beteiligt“, erläuterte der VfR-Geschäftsführer bei einem Rückblick auf die 1970er- und 80er-Jahre des Vereins. Doch auch am heutigen Standort des VfR ist er unverändert ehrenamtlich bei den jüngsten Baumaßnahmen im Brühlstadion aktiv dabei. So hat er sich an der Erweiterung des Vereinsheims, am Bau der Grillhütte sowie am Verkaufsstand am Kunstrasenplatz beteiligt. Auch den Bau des Vordaches am Vereinsheim und die Überdachung an der Umkleidekabine hat er unterstützt. „Er ist einfach immer da, wenn er gebraucht wird“, betonte Bergisch.

Beim jüngsten Projekt, dem Bau der Flutlichtanlage am Stadionrasen, hat er als Elektrofachmann das Projekt vom Erstellen der Baugruben für die neuen Flutlichtmasten bis zum Anklemmen der Anschlüsse begleitet. Bergisch führte aus, dass Conrads Engagement noch viel weiter reiche und man nicht alles aufzählen könne, was er initiiert und in den vergangenen Jahrzehnten in der Umsetzung für den VfR – auch im Stadtrat – unterstützt habe.