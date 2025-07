Gleich sechs Talente des VfL Bad Kreuznach gehörten der U14-Auswahl des Hockeyverbandes Rheinland-Pfalz/Saar an, die sich beim Hans-Jürgen-Pabst-Pokal mit anderen Landesverbands-Teams duellierte. Ausgetragen wurden die Auswahlpartien auf der Anlage des Wiesbadener THC. Mathilda Graebsch, Hanna Seifert, Marie Meurer, Anna Dupuis, Ida Keber und Johanna Weimann waren nominiert worden und landeten im Vergleich mit Baden-Württemberg, Bayern und Hessen auf dem vierten Platz. „Trotz starker Gegnerinnen hat das Team großen Einsatz und Teamgeist bewiesen“, erklärte Daniel Velte, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach. Er fügte an: „Unsere sechs Spielerinnen haben den VfL mit viel Herzblut vertreten. Die Nominierung ist eine tolle Bestätigung ihrer Leistungen im regulären Spielbetrieb und ein bedeutender Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung.“