i Ein Blick auf die Baustelle am Stauwehr Kammerwoog. Bis Oktober soll die neue Fischtreppe fertig sein. Thomas Brodbeck

Es ist ein großer Aufwand, der sich lohnt – für die Natur und für die Ökosysteme entlang der Nahe: Am Stauwehr Kammerwoog wird eine neue Fischtreppe gebaut. Denn die bereits in den 1970er-Jahren zusammen mit dem Wehr errichtete, erfüllte nur unzureichend die Bedingungen, dass die Fische frei entlang des Flusses ziehen können.

Damals wusste man es nicht besser. Dabei ist der jetzige Aufwand nicht unerheblich, denn die gesamte Nahe muss dazu durch ein mehr als einen Meter dickes Rohr umgeleitet werden. Es gibt in ganz Deutschland nur ein einziges Unternehmen, welches dazu über die notwendige Technik einer sogenannten Saughebeanlage und die Kenntnisse verfügt.

i Links im Bild die alte, nie richtig funktionierende Fischtreppe. Der Neubau wird bis Oktober dauern. Thomas Brodbeck

Bereits zuvor mussten viele Hände anpacken, damit das Projekt gelingen kann. Und die Fische davon auch profitieren. Am vergangenen Montag trafen sich Mitglieder vom Verein der Sportfischer 1959 Idar-Oberstein zusammen mit dem Fischereiverband Saar, um jene Fische umzusetzen und zu retten, die sich in dem bereits abgetrennten Wassergraben direkt unterhalb der Staumauer befanden. Unter Leitung von Dr. Sebastian Hoffmann gingen drei Mitarbeiter mit tragbaren Elektro-Fischfanggeräten durch das meterhohe Wasser. Eine fischschonende Fangmethode, denn die Wasserbewohner werden von den Elektroschocks nur leicht betäubt.

Viele helfende Hände standen mit ihren Keschern bereit, um von zentimetergroßer Fischbrut bis zu weit mehr als zehn Kilogramm schweren Karpfen alles einzufangen und die Tiere hinter dem künstlich aufgeschütteten Wall wieder in die Nahe zu entlassen. Wie gut sich der Fluss dank Kläranlagen und Gewässerschutz wieder erholen konnte, zeigte sich bei den Fängen. An die 20 Fischarten tummelten sich in dem schwimmbadgroßen Becken. Neben Elritzen, Kaulbarschen, Schleien und Aalen auch Gründlinge, Nasen, Döbel, Ukeleien und Bachschmerlen.

i Viele helfende Hände waren nötig, um all insgesamt 17 Karpfen und viele andere Fische aus dem abgetrennten Becken abzufischen, um sie anschließend wieder in die Nahe zu setzen. Thomas Brodbeck

Viele davon kennen allein Biologen oder Angler, doch sie sind lebender Beweis für ein gesundes Gewässer. Schließlich fand sich auch der Bitterling, ein kleiner Karpfenfisch, der für seine ungewöhnliche Fortpflanzungsmethode bekannt ist: Er legt seine Eier in die Kiemen von Muscheln, was ihn eng mit diesen Lebewesen verknüpft. Bitterlinge sind zudem durch Lebensraumverlust und Wasserverschmutzung gefährdet und galten in den 1970er-Jahren in der Nahe als fast ausgestorben. Und so war es auch kein Wundern, dass sich im Schlamm auch viele Flussmuscheln fanden, die ausgezeichnete Bioindikatoren für die Wasserqualität sind, da sie sehr empfindlich auf Verunreinigungen reagieren.

Thomas Löffelholz vom Landesbetrieb Mobilität überwacht die Bauarbeiten, die Mitte Oktober beendet sein sollen. Die Kosten von circa 450.000 Euro werden komplett vom Bund übernommen, schließlich sind alle Fließgewässer-Organismen und auch Kleintiere auf Fischaufstiege angewiesen. Sie dienen daher nicht nur der Aufwärtspassage, sondern auch der Wanderung: Flussaufwärts geht es zum Ablaichen, wieder flussabwärts schwimmt dann die Fischbrut.

i Bereits zwei Tage nach dem großen Abfischen gehen die Bauarbeiten voran: Durch das über einen meter dicke Rohr wird für einige Monate die gesamte Nahe fließen. Thomas Brodbeck

Mit der neu angelegten Fischtreppe verkürzen sich die Wege für die Wasserbewohner auf nur noch 15 Meter Länge das Wehr hinauf. Und es gibt sogar noch einen Bypass von gerade einmal fünf Meter. Ursprünglich hatte das Stauwehr zwei Funktionen: Den Schutz vor Eisgang, davon zeugen die Betonzähne am Fuß. Diese sollten die Eisschollen zerkleinern, damit die Naheüberbauung nicht von ihnen blockiert wird. Zum anderen dient das Wehr auch heute noch dem Schutz von Hochwasser.

Allerdings bedauert nicht nur Fiepko Koolman, stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Sportfischer, dass ein Aufstauen der Nahe vor dem Wehr im Winter aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Würde dies doch in den so entstehenden temporären Überflutungsflächen beste Laichgründe für zahlreiche Fischarten bieten. Und wäre somit ein weiterer Mosaikstein hin zu mehr Artenvielfalt entlang der Nahe.