Bereits nach der inzwischen veralteten, aber noch nicht aktualisierten Roten Liste von 2014 galten rund drei Viertel aller Schmetterlinge als gefährdet und nur 18 Prozent als ungefährdet: „Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“, meinte Umweltministerin Katrin Eder anlässlich einer besonderen Exkursion in Siesbach. Dort besuchte sie ein landesweit herausragendes Naturschutzprojekt der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz. „Spüren Sie die gute Energie?“, fragte Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger die mehr als 50 Teilnehmer mit Blick auf die dort vorhandene „einzigartige Fauna und Flora, die es zu schützen gilt“.

Nicht nur bei den Schmetterlingen schrumpfen die Populationen bedrohlich. „Die größte Herausforderung im Naturschutz ist die Flächenfrage“, betonte die Ministerin. Die ist in Siesbach geklärt: Die dortigen Wiesen „sind ein echtes Naturjuwel“, betonte Holger Noß, der Beigeordnete des Kreises Birkenfeld. Er wies darauf hin, dass sich dort rund 200 Pflanzen- und 50 Insekten-, davon 35 Schmetterlingsarten wohlfühlen. „Es ist heute wichtiger denn je, diese Vielfalt mit gezielten Pflegemaßnahmen zu schützen“, unterstrich Noß.

Landwirt sorgt für naturverträgliche Mahd

Einer der Vorteile der Siesbacher Wiesen ist ihr Ausmaß, hob Jochen Krebühl, Geschäftsführer der Stiftung, hervor: Dem Landkreis gehören von den insgesamt 70 Hektar Projektfläche, davon 50 Hektar Wiesen, rund 11. Auch die Ortsgemeinde und private Eigentümer sind mit im Boot. Mit Holger Conrad gibt es zudem einen ortsansässigen Landwirt, der für eine naturverträgliche Mahd sorgt: Es wird nur zu bestimmten Zeiten und dann auch nicht alles komplett, sondern gestaffelt gemäht, damit wertvoller Lebensraum für eine Vielfalt an Arten erhalten bleibt oder entsteht.

Das hat aus ökologischer Sicht viele Vorteile: Eine späte Mahd beispielsweise ermöglicht die Samenreife auch spätblühender oder langsam reifender Pflanzen wie Orchideen oder Arnika. Der heute übliche frühe landwirtschaftliche Mähtermin hat dazu geführt, dass es im Hunsrück kaum noch Orchideenwiesen gibt.

Weil die ökologische Art der Bewirtschaftung ökonomisch nicht rentabel ist, erhält der Siesbacher Landwirt einen finanziellen Ausgleich. In das Projekt, das in Zusammenarbeit mit Margret Scholtes, der Biotopbetreuerin im Kreis Birkenfeld, entwickelt wurde, fließen bei einer Laufzeit von 15 Jahren insgesamt 1,6 Millionen Euro. Es handelt sich dabei um Ersatzzahlungen, beispielsweise für durch Windräder beanspruchte Flächen.

i Vor mehr als 50 Teilnehmern, darunter neben Kommunalpolitikern und Naturschützern auch einige Bürger, wies Umweltministerin Katrin Eder darauf hin, dass bereits 2014 drei Viertel aller Schmetterlingsarten als gefährdet galten. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Etliche Schmetterlinge sind wahre Sensibelchen. Bei manchen reicht es, wenn eine kleine Stellschraube verstellt wird – „und schon sind sie verschwunden“, weiß Rolf Klein. Er ist einer der Experten, der im Auftrag der Stiftung die Entwicklung auf den Wiesen dokumentiert. Viele Falter sind auf spezielle Pflanzen angewiesen: Seltene Arten wie der Mädesüß-Perlmuttfalter, der Baldrian-Scheckenfalter, der Schlüsselblumen-Würfelfalter oder der Magerrasen-Perlmuttfalter verraten schon mit ihrem Namen, welche sie bevorzugen. Bei der Exkursion können die Ministerin und die anderen Teilnehmer unter anderem auch einen Großen Perlmuttfalter aus nächster Nähe bestaunen.

Hans-Joachim Billert, dem Vorsitzenden der Kreistagsfraktion der Grünen, hat es schon allein wegen des ungewöhnlichen Namens der Braunkolbige Braundickkopffalter besonders angetan. Er plädiert spontan dafür, Schulklassen mit Besuchen in Siesbach für den Natur- und Artenschutz zu sensibilisieren. Wichtig ist dabei vor allem die Erkenntnis, dass alles mit allem zusammenhängt: Wo viele verschiedene Pflanzen sind, sind auch viele Insekten, darunter wichtige Bestäuber wie Bienen, Hummeln – und eben Schmetterlinge. Von diesen sind wiederum zahlreiche Obst- und Gemüsesorten abhängig. Es verwundert nicht, dass in Siesbach auch viele Vögel, darunter seltene Arten wie die Goldammer, der Bluthänfling und der Neuntöter, zu finden sind.

Tier- und Pflanzenarten via App melden

Ideal für sie und all die anderen wäre auf möglichst vielen Flächen eine extensive Nutzung, aber die Wirklichkeit sieht anders aus: Die meisten werden intensiv genutzt, andere liegen brach – was vielen Arten schadet. Was können Naturschützer auf der eigenen Wiese tun? Möglichst nicht vor dem 15. Juni und nicht zu nah am Boden mähen sowie das Mahdgut nicht liegenlassen, sondern abtragen, empfiehlt Rolf Klein.

Ministerin Katrin Eder und SNU-Geschäftsführer Jochen Krebühl nutzten die Exkursion, um für den „ArtenFinder Rheinland-Pfalz“ zu werben: Über diese Meldeplattform können Bürger dokumentieren, welche Tier- und Pflanzenarten sich in der jeweiligen Region befinden. Mittels der App könne jeder Fotos machen und so dazu beitragen, dass eine Datenbank entsteht, in der festgehalten wird, wie sich das Vorkommen der Arten im Lauf der Jahre entwickelt. Das eröffnet laut Krebühl die Möglichkeit, „selbst aktiv am Naturschutz mitzuwirken."