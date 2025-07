Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Hintertiefenbach davongetragen. Er war in einer Kurve mit einem Lkw kollidiert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37 zwischen Hintertiefenbach und Idar-Obersteinbei Hintertiefenbach ist am Donnerstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 59-jährige Motorradfahrer, der in einer Gruppe weiterer Biker unterwegs war, geriet nach Angaben der Polizei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem Lkw. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme durch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der Polizei musste die K37 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen, teilt das Polizeipräsidium Trier mit. Neben der Polizei Idar-Oberstein war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Einsatz. red/sjs