Die Grundschüler in Hoppstädten-Weiersbach begeistern beim Schulkonzert mit ihren musikalischen Beiträgen. Auch die Bläserklasse zeigt ihr Können. Schulleiterin Bärbel Fuss will weitere Auftritte fördern.

„Ich glaube, das sollten wir nächstes Jahr wieder machen“, sagte Grundschulrektorin Bärbel Fuss, als sie annähernd 250 Gäste begrüßen konnte. Denn sie war überwältigt vom großen Andrang, die sich bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Schulhof eingefunden hatten, um dem Schulkonzert in der Grundschule beizuwohnen.

Dankesworte gab es vorab noch an das Kollegium der Schule und an die Mitarbeiter der Kreismusikschule. Fuss hob auch die Unterstützung des Fördervereins heraus, der die Bewirtung für die Veranstaltung übernommen hatte. Zudem dankte sie den Förderern dafür, dass sie Notenständer für die Musikklassen spendeten. Dann ging es aber auch schon los mit der Musik. Die Erstklässler sangen ein Lied über Schmetterlinge. Die Zweitklässler hatten ein Lied über eine Blumenwiese eingeübt, ehe sie dann das Musikstück „Eye oft the Tiger“ von der Gruppe Survivor im Halb-Play-back mit Blockflöten vortrugen. Großen Applaus gab es dafür.

Ein Duett mit zwei Mädchen spielte mit Blockflöten drei weitere Stücke, ehe dann die Drittklässler, ebenfalls mit Blockflöten ausgestattet, mehrere Stücke spielten. Die Ältesten, die Viertklässler, präsentierten sich mit Tamburinen, Holz-Klangstäbe, Rasseln sowie einer Triangel. Ihnen folgte ein Flötentrio, bevor dann endlich das „Große Orchester“, die Bläserklasse, an die Reihe kam.

Dirigiert wurden die jungen Musiker von Anneliese Hanstein von der Kreismusikschule. Sie leitet auch den Unterricht an den Instrumenten in der Schule. Mit Trompeten, Klarinetten, Flöten, Zugposaune, Tenorhorn und sogar ein Saxofon präsentierten die Kinder Stücke wie das Lied „Der Kuckuck und der Esel“ oder „Old McDonald has a Farm“.

Zum großen Finale mit allen Beteiligten, begleitet von einem Orchester des Kollegiums an Orgel, Flöte, Gitarre und Cajon sangen alle zusammen dann zu der Melodie „Live is Live“ der Band Opus über die Ferienzeit, denn die letzte mit dem Konzert ging es in die letzte Schulwoche.