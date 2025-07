Ein Geburtstag will gefeiert werden. Ist es dann ein rundes Jubiläum, 150 Jahre sind es beim VfL Algenrodt, kommen natürlich viele Gratulanten. Das kann in endlose Ansprachen ausarten oder, wie hier, knackige Reden, nicht zu lang, und trotzdem bleibt der würdigen Ehrung genüge getan. Auch wenn Vorsitzender Stephan Lorenz, der mit der Eröffnungsrede betraut war, keine Zeitvorgaben gab, wurde der Ansprachenteil zügig abgehandelt.

Natürlich hatten Redner und Gäste das Freibierfass mit dem Kirner Gerstentrank beim Blick auf die Bühne in ihrer Optik, und die warmen Temperaturen leisteten dem Durst Vorschub. Lorenz begrüßte die zahlreich erschienenen Ehrengäste sowie Sponsoren und rief tief bewegt für den kürzlich verstorbenen Siggi Conradt zur Gedenkminute auf. Dann erinnerte er, dass der VfL in dieser Bezeichnung erst seit 1937 besteht. Es war eine Fusion des 1910 gegründeten Sportclubs und des 1875 ins Leben gerufenen Turnvereins, der damit schließlich der erste Baustein des heute existierenden Vereins war. Dann betrat VfL-Ikone und Ehrenvorsitzender Wolfgang Röske das Podest. Es ist müßig, die Frage zu stellen, wo der VfL ohne ihn wäre, den unermüdlichen Organisator und Antreiber, doch der lobt seine Vorgänger und ist stolz auf seine Nachfolger, die das VfL-Schiff sicher in die Zukunft leiten werden. Bei Röske stand und steht stets das Team im Vordergrund.

i Ehrenvorsitzender Wolfgang Röske ist auch beim Fassanstich ein Profi. Ganz unspektakulär, beim ersten Schlag sitzt der Zapfhahn, ohne nur einen Tropfen zu verschwenden. Leonhard Stibitz

Für die Stadt Idar-Oberstein sprach Bürgermeister Friedrich Marx. Er lobte die energetisch weitsichtigen Sanierungen des Vereins, der ein fester Bestandteil der Ortsgemeinschaft sei. Auch die Kooperation der Wald-Kita mit dem VfL fand sein ausdrückliches Lob.

Für die Kreisverwaltung überbrachte Holger Noss die besten Grüße. Wenn Röske eine Ikone beim VfL ist, dann ist Walter Desch sicher eine beim Sportbund Rheinland. Mit seiner über 80-jährigen Lebenserfahrung, geprägt durch den Sport, wusste er viel zu berichten und freute sich über das neue Führungstrio des VFL, damit die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt ist. Für Desch ist so etwas ein Zukunftsmodell. Zusammen mit dem Sportkreisvorsitzenden Bernd Pohl übergab er eine repräsentative Ehrenurkunde. Der Präsident des Turnverbandes Mittelrhein, Rudolf Rinnen richtete Lobesworte an den VfL und überreichte die Jahn-Medaille.

i Der Präsident des Turnverbandes Mittelrhein, Rudolf Rinnen (rechts), überreichte zum 150-jährigen Bestehen die nach dem legendären Turnvater benannte Jahn-Plakette. Leonhard Stibitz

Axel Rolland grüßte für den Sportbund Rheinhessen, Sven Ohlsen für den Stadtverband, Jürgen Falz für den Fußballkreis und Stefan Becker für die TSG. Von allen gab es Urkunden und Geschenke, vor allem solche, die den Kassierer erfreuen. Nach den Reden gab es dann das ersehnte Freibier, und wie sagte es VfL-Vorstand Stephan Lorenz treffend: „Was ist ein Frühschoppen ohne Blasmusik?" Die Antwort lieferte der Musikverein 1861 Idar-Oberstein unter der Leistung von Anne Kröninger mit ebenso kurzweiliger wie hochkarätiger Unterhaltung.