Große Erleichterung am späten Sonntagabend: Ein seit dem Sonntagnachmittag vermisstes eineinhalbjähriges Mädchen aus Allenbach ist wohlbehalten gefunden worden. Gegen 22.06 Uhr vermeldeten freiwillige Helfer das Happy End – knapp zwei Kilometer vom Allenbacher Sportplatz entfernt war das Kleinkind gefunden worden. Den entscheidenden Hinweis lieferte der freiwillige Helfer Sven Metzger, der gemeinsam mit seiner Frau Saskia, seiner Mutter Luzie Müller und Sohn Sam in einem abgelegenen Bereich suchte. „Ich bin vor sechs Wochen selbst Vater geworden“, sagte Sven Metzger sichtlich bewegt. „Wir mussten einfach los und helfen – keine Frage.“

i Der Andrang war riesig: Viele wollten helfen. Sebastian Schmitt

Der 34-jährige Wirschweilerer schildert die Lage: „Als meine Frau und ich auf Facebook gelesen haben, dass ein Kind vermisst wird, haben wir es direkt geteilt und gesagt, dass wir suchen helfen. Wir holten meine Mutter und meinen Sohn ab und fuhren genau richtig, das war wohl Instinkt, bis wir das Kind im Wald mitten auf dem Schotterweg rund 1 Kilometer von Hüttgeswasen entfernt Richtung Allenbacher Sportplatz fanden. Die Kleine lag erschöpft auf dem Bauch. Wir haben direkt angehalten und das Kind zu uns auf den Arm geholt, wir sagten, dass wir sie jetzt zu Mama und Papa bringen.“ Saskia Metzger gab ihr eine Weste, weil es recht kühl wurde. „Wir riefen die Polizei an und sagten, dass wir das vermisste Mädchen gefunden haben.“ Radfahrer, die sich ebenfalls an der Suche beteiligten, kamen der Familie entgegen und erfuhren, dass die Suche glücklich geendet hatte.

Metzger gab ein Hupsignal: „Wir stiegen alle am Sportplatz aus, und mehr als 1500 Menschen applaudierten uns: Wir hatten Gänsehaut am ganzen Körper. Dem Himmel sei Dank! Wir waren alle so unglaublich erleichtert“, sagte der Anlagenmechaniker im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit dem frühen Abend lief in Allenbach ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffeln und privaten Helfern. Unter der Leitung von Sascha Weber, dem stellvertretenden Wehrleiter der VG Herrstein-Rhaunen, wurde eine weitläufige Suche koordiniert – unterstützt durch einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera, acht Suchhunden und rund 1500 Helfern aus Allenbach und der Umgebung.

i Auch ein Hubschrauber und Drohnen waren im Einsatz. Sebastian Schmitt

Trotz teils chaotischer Szenen zu Beginn – zahlreiche Helfer strömten gleichzeitig an mögliche Suchpunkte – loben die Einsatzkräfte das beeindruckende Miteinander. „Es war ein Kraftakt, aber am Ende haben wir es gemeinsam geschafft“, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch die Familie zeigte sich tief bewegt und dankte allen Beteiligten für die spontane und herzliche Unterstützung. Die Mutter schreibt am Morgen danach auf Facebook: „Was ihr getan habt, ist nicht in Worte zu fassen. Diese Solidarität, dieser Zusammenhalt, diese Selbstverständlichkeit, mit der ihr geholfen habt. Danke. Von Herzen. An jede einzelne Person. Wir werden das nie vergessen.“ Unter den Helfern war auch Caroline Pehlke, SPD-Landtagskandidatin: „Weil mich das Gefühl beziehungsweise Mitgefühl für die Eltern gestern Abend so sehr berührte. Wahnsinn, was dort los war. Schon vor dem Ort standen die Autos auf dem Seitenstreifen, und die Feuerwehr hat alles koordiniert. Versammelt wurde sich am Sportplatz. Von dort wurde geregelt die Suche gestartet.“ Aber relativ schnell danach (nachdem zur Suche aufgerufen und gesammelt wurde, denn immerhin war sie über zwei Stunden verschwunden) wurde das Mädchen zum Glück gefunden und vor Ort an die Eltern übergeben: „Das war natürlich sehr ergreifend. Auch als durch die Straßen gerufen wurde, dass sie gefunden wurde. Die Leute haben geklatscht und geweint. Der Polizist vor uns hat es direkt bestätigt, und dann war die Erleichterung groß. Gänsehautmoment für alle Anwesenden“, schildert die Mutter dreier Töchter (die jüngste ist gerade mal zweieinhalb Jahre alt) die Situation. Auch Frederik Grüneberg, CDU-Landtagskandidat, machte sich vor Ort ein Bild: „Ich bin zutiefst beeindruckt von der Masse an Helfern.“

i Auch Suchhunde waren im Einsatz. Sebastian Schmitt

Jennifer Huwig berichtet: „Nachdem wir über die Vermisstenmeldung des kleinen Mädchens informiert wurden, haben meine Frau und mein großer Sohn keine Sekunde gezögert. Wir haben uns sofort auf den Weg gemacht. Mit Warnwesten und Taschenlampen ausgestattet, in der Hoffnung, das Kind wohlbehalten zu finden oder zumindest einen Beitrag zur Suche zu leisten. Durch mein medizinisches Know-how hatte ich das Gefühl, im Ernstfall zusätzlich helfen zu können, sollte es notwendig sein.“

Was Jennifer Huwig aus Idar-Oberstein zutiefst berührt hat, war die enorme Hilfsbereitschaft: „Menschen, die einfach alles stehen und liegen gelassen haben, um zu helfen. Dieses Miteinander, diese spontane Solidarität und Menschlichkeit, das ist nicht selbstverständlich und hat mich emotional sehr bewegt. Es war ein Moment, der zeigt, wie stark wir als Gesellschaft sein können, wenn es darauf ankommt.“