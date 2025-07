Unfälle unter Alkoholeinfluss und Schwerverletzten, Veitsrodter Prämienmarkt und eine groß angelegte Vermisstensuche - Die Wochenendbilanz der Polizei Idar-Oberstein

Insgesamt 106 Vorgänge mussten bearbeitet werden. Insgesamt 23 Verkehrsunfälle, teils unter Alkoholeinfluss, teils mit Verletzten wurden aufgenommen. 23 Strafanzeigen wurden aufgenommen und 60 sonstige Vorgänge, wie Vermisste oder Ruhestörungen bearbeitet.



Stauende zu spät erkannt - Folgeunfall auf der B41



Am 11. Juli kam es gegen 06:50 Uhr zu einem schwereren Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Bärenbach (Pressmeldung der Polizeiinspektion Kirn: siehe https://s.rlp.de/jchz9eB). Aufgrund der länger andauernden Unfallaufnahme mussten beide Fahrbahnen voll gesperrt werden, woraufhin es zu einem Rückstau kam. Eine Fahrerin erkannte das Stauende jedoch zu spät und fuhr auf das vor ihr haltende Fahrzeug auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Unfallverursacherin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Unfälle unter Alkoholeinfluss



Sowohl am frühen Samstagmorgen, als auch am -Abend kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr auf der B41 in der Nähe der Abfahrt Dickesbach. Dort kam eine 21-Jährige mit ihrem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Schutzplanke auf, überschlug sich und kam abschließend im Grünstreifen zum Stehen. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.



Gegen Abend wurde ein 43-jähriger in Fischbach kontrolliert, der zuvor mit seinem Fahrzeug mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Einen Führerschein besaß er auch nicht. Der verantwortliche Fahrer muss sich jetzt wegen mehreren Straftaten verantworten.



Die Polizei appelliert an dieser Stelle erneut an alle Verkehrsteilnehmer - Kein Alkohol oder Drogen am Steuer! Verkehrsunfälle, welche sich unter anderem aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum ereignen haben oftmals gravierende Folgen, sowohl psychische als auch finanzielle. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht sollte das Auto stehen lassen.



Größere Vermisstensuche im Bereich Allenbach



Gestern Abend kam es im Bereich Allenbach zu einer groß angelegten Vermisstensuche eines 1 ½ jährigen Mädchens. Das Mädchen konnte durch eine Familie, die sich an der Suchaktion beteiligt hatte aufgefunden und anschließend wohlbehalten den Eltern übergeben werden.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bedankt sich ganz herzlich bei allen eingesetzten Kräften und vor allem den unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus der Ortslage sowie Umgebung.



Veitsrodter Prämienmarkt - Zeugen gesucht!



Aktuell findet der Veitsrodter Prämienmarkt rund um den Festplatz in Veitsrodt statt. Im Verlauf des Wochenendes kam es zu einigen körperlichen Auseinandersetzungen.

In zwei Fällen sucht die Polizeiinspektion Idar-Oberstein nun Zeugen:

Am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr wurden zwei Personen durch bislang zwei unbekannte Heranwachsende mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Laut Angaben der Geschädigten fand die Auseinandersetzung im unteren Teil des Parkplatzes, näher zur Ortschaft Veitsrodt gelegen, statt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter Nr.1:



Ca. 16-18 Jahre alt, ca. 175cm groß, kurzer Bart, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet, "Gucci"-Tasche



Täter Nr.2:



Ca. 16-18 Jahre alt, ca. 185cm groß, blonde Haare ("Wuschelkopf), bekleidet mit einem weißen T-Shirt, Jeans und Brille



Ca. eine Stunde später kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei dem ein 23-Jähriger durch einen unbekannten Täter mittels eines Bierkruges geschlagen wurde. Die Auseinandersetzung soll sich in der Nähe des Fahrgeschäfts "Break Dance" zugetragen haben.



In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell