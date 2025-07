Barth & Frey steht für eine lange, familiär geprägte Automobiltradition in Idar-Oberstein. Die Erfolgsgeschichte des Autohauses begann 1935 mit der Gründung einer ersten Automobil-Werkstatt in der Mainzer Straße.

Im April 1935 wurde das Autohaus Barth & Frey in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein gegründet. Anfang der 1950er-Jahre wurde dann bereits – damals auf der grünen Wiese in Tiefenstein – in ein deutlich größeres Werkstatt- und Geschäftsgebäude investiert, um dem sich abzeichnenden steigenden Automobilabsatz und -service nachzukommen. Im Zuge der weiteren Modernisierung wurde Anfang der 1990er-Jahre das zweistöckige Ausstellungsgebäude mit mehr als 1400 Quadratmetern Fläche bezogen. Geschäftsführer des Familienbetriebs – jetzt in der dritten Generation – ist Michael Frey, und die vierte Generation ist schon mittendrin im Geschäft.

i IHK-Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt überreichte Michael Frey eine Ehrenurkunde. Michael Frey

Das 90-jährige Bestehen des beliebten Autohauses wurde gebührend gefeiert. Zu Beginn der Veranstaltung berichtete Michael Frey über die Geschichte des Unternehmens. Einige Meilensteine: 1935 begründen Paul Barth und Karl Frey die Firma Barth & Frey als Opel-Vertragshändler in der Hindenburgstraße 19 (später Mainzer Straße) in Idar-Oberstein 2. 1936 scheidet Paul Barth aus, der Firmenname wird aber beibehalten, da Karl Frey mit Paula, geborene Barth, verheiratet ist. 1954 folgte der Umzug nach Tiefenstein mit einem Neubau, 1956 beginnt Werner Frey nach seinem Studium seine Tätigkeit im Unternehmen. Die alte Immobilie in der Mainzer Straße wurde dann in den 1970ern als Diskothek genutzt, das „El Cid“, für das sich dann auch der heranwachsende Michael Frey schnell begeisterte, wie er selbst mit einem Schmunzeln berichtete.

1990 folgt der Neubau mit einem zweistöckigen Ausstellungsgebäude, 1993 startet Michael Frey im Unternehmen. Seit 2016 ist mit Moritz Frey nun die vierte Generation aktiv. Im Jahr 2022 kommt die Marke Peugeot hinzu.

„Barth und Frey“ statt „Butterfly“

„Butterfly“ von Danyel Gerard war im Jahre 1971 der absolute Hit in den Charts und in aller Munde. Die Idarer Karnevalsgesellschaft machte daraus ihren Faschingshit. Statt „Butterfly, my Butterfly“ wurde „Barth und Frey, mein Barth und Frey, jeder Tag mit Dir so schön“ gesungen.

Bei der Feier kam keine Langeweile auf: Der AMC Birkenfeld bot ganztags Kartfahren an. Hier kamen insbesondere die jüngeren Gäste auf Ihre Kosten, die sichtlich Spaß am zügigen Fahren entwickelten. Als Trainer fungierte Klaus Rehmann, KFZ-Meister im Autohaus Barth & Frey.

Die Stefan Morsch-Stiftung war vertreten und informierte über Typisierung. So konnten einige mögliche Spender registriert werden. Über den Tag hinweg fuhren immer wieder Oldtimer, insbesondere Opel-Modelle, ein: Opel GT, Kadett, Ascona, Rekord, Manta, Senator, Olympia, um nur einige zu nennen. Opel-Fans waren begeistert.

i Bild aus den 1960ern: Firmengebäude aus den 1950er-Jahren und noch mit eigener Esso-Tankstelle, die 1955 eröffnet wurde. Im Vordergrund die Tiefensteiner Straße, noch mit Pflastersteinen und offenbar im Bau. Der Belag ist aufgebrochen. Aktuell ist die Straße gesperrt. Michael Frey/Archiv

Zum Abschluss spielte abends die Band Hot Smoking Socks Classic-Rock vom Feinsten. „Das war übrigens die Idee von Verkäufer Gerd Griesebock, der bei dieser sechsköpfigen Formation selbst an der Gitarre und am Mikro brilliert“, hebt Michael Frey hervor. Die Songs aus der Zeit, als Kadett, Manta und Ascona ihre Hochzeit hatten, sorgten für Stimmung. IHK-Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt übergab zudem zum 90-jährigen Bestehen an Michael Frey eine IHK-Ehrenurkunde. Die Gäste interessierten sich am Festtag außerdem für attraktive Jubiläumsaktionen und -angebote.

Das Autohaus beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter, die sich um alle Belange der Kunden kümmern. Hervorragend ausgebildete Fachleute und Spezialisten für Motor, Elektrik, Elektronik und Karosserie sowie die Ausbildung von Automobilkaufleuten und Mechatroniker sichern den qualifizierten Nachwuchs.